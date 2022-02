Vacinas abriram quartel no Porto à população

Ana Correia Costa Hoje às 11:21 Facebook

Milhares de pessoas ficaram a conhecer o Regimento de Transmissões, na Circunvalação, no Porto. Organização militar merece elogios.

"Não quero sair daqui, já disse ao meu comandante". Conceição Guimarães, enfermeira civil e responsável pelo centro de vacinação que tornou famoso o quartel do Regimento de Transmissões do Porto, tem o riso abafado na máscara. Bem sabe que o coronel Albuquerque Barroso, que comanda esta unidade do Exército, não é seu "comandante", mas a simbiose é tão perfeita que, aos 40 anos de profissão, descobriu que aqui se sente "como peixe na água".

"Temos a ganhar com os militares, porque têm uma formação diferente. Tenho de reconhecer que, em termos de planeamento e organização, eles de facto dão cartas", aplaude a profissional do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Ocidental. Mais contido, o comandante da unidade fala em "grande flexibilidade" e "cooperação". E lembra: "para nós também tem sido uma aprendizagem".