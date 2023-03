Vagabundo e Violeta foram à escola da Vilarinha no Porto

João Nogueira Hoje às 17:39 Facebook

Os alunos da Escola Básica da Vilarinha receberam, esta quarta-feira, a visita do Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) do Porto, no âmbito das sessões de sensibilização sobre o bem-estar animal e a adoção responsável, que acontecem desde o início do ano.

Desta vez, os alunos do quarto ano da escola básica ficaram a conhecer o Vagabundo e a Violeta.

A iniciativa, promovida pelas equipas de educação para a sustentabilidade e pelo Centro de Recolha Oficial de Animais, pretende mostrar aos alunos, por exemplo, os cuidados a ter com os animais e o que fazer quando se lida com a perda.

O CROA constitui um importante passo em termos de saúde pública e do Plano Municipal de Controlo e Bem-Estar das Populações Animais de Cães e Gatos (de 2015), garantindo condições dignas de alojamento e cuidado deste animais, refere a Câmara do Porto.

O Centro, localizado em Campanhã, substitui o antigo canil da Rua de São Dinis, no Carvalhido.