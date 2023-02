Vagas para programa "Confiança Porto" esgotam em menos de 24 horas

JN Hoje às 17:22 Facebook

As vagas para a segunda edição do programa municipal de formação "Confiança Porto" foram preenchidas em menos de 24 horas. O programa arranca a 22 de fevereiro e terá enfoque numa vertente dinâmica e prática, centrada na operacionalidade do dia-a-dia de gestores de alojamentos turísticos.

A formação será ministrada por entidades formadoras, individualmente especializadas e credenciadas em cada uma das áreas de atuação, e que visam responder aos requisitos para obter o selo de reconhecimento "Confiança Porto".

De acordo com a vereadora do Turismo e Internacionalização da Câmara do Porto, Catarina Santos Cunha, "a elevada adesão ao programa de formação reflete o compromisso do setor em prestar um serviço de excelência a quem nos visita".

O programa "Confiança Porto" - Alojamento Turístico, implementado desde abril de 2021, distingue alojamentos locais (AL) e empreendimentos turísticos em funcionamento no concelho do Porto, que evidenciam, no seu modelo de negócio, um conjunto de boas práticas e iniciativas ao nível da gestão, do acolhimento, do serviço de limpeza, dos equipamentos, das infraestruturas e da segurança, assim como a utilização de produtos locais.

Em alinhamento com a visão de futuro para a sustentabilidade do destino Porto foram, recentemente, introduzidos dois novos requisitos para atribuição de reconhecimento: Gestão e Qualificação de Colaboradores e Sustentabilidade/Circularidade Económica.

Para obterem o selo de reconhecimento "Confiança Porto", as entidades passam por uma visita técnica que analisa e verifica o cumprimento dos requisitos estabelecidos, pelo que o programa de formação constitui uma ferramenta de apoio neste processo.