Validações obrigatórias nos transportes do Porto retomam em maio

Todas as viagens nos transportes públicos no Porto irão requerer, obrigatoriamente, a validação do passe mensal ou título ocasional na próxima semana, a partir de dia 4 de maio.

A Área Metropolitana do Porto anunciou, esta segunda-feira, que as validações nos transportes públicos voltam a ser obrigatórias a partir de dia 4 de maio.

"Todos os clientes que viajem nos transportes públicos do Porto devem estar munidos de um título de transporte válido, o qual poderá ser solicitado a qualquer momento pelos agentes de fiscalização", refere aquela entidade, garantindo "todas as condições de higiene e segurança que tal ato possa implicar".

A Área Metropolitana do Porto reforça, no entanto, um pedido aos passageiros, apelando a que se proceda ao carregamento dos títulos através da utilização da App "Anda", de forma a evitar qualquer ponto de contacto com equipamentos ou eventual concentração de pessoas em filas de espera.

Para aqueles passageuros que não consigam utilizar a aplicação acima referida, terão de fazê-lo como habitualmente, nas Lojas Andante, nos agentes Payshop, nos pontos de venda dos próprios operadores ou na rede Multibanco (no caso de pretender adquirir uma assinatura mensal).