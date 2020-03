Várias escolas privadas do Porto suspendem atividade ou fecham por prevenção

Hoje às 14:29 Facebook

Vários escolas privadas do ensino básico e secundário do Porto decidiram, esta quinta-feira, suspender as atividades letivas e equacionam ou já definiram planos de ensino à distância devido ao coronavírus e por "prevenção".

No Colégio Nossa Senhora de Lourdes, de um total de 775 alunos, estavam, esta quinta-feira, nas instalações cerca de 30 crianças devido à decisão de suspensão das atividades letivas sem encerramento, revelou o diretor pedagógico, António Filipe Barbosa.

Naquele estabelecimento de ensino não houve registo de qualquer caso suspeito e a medida foi tomada por uma "questão preventiva", "porque já havia alunos a faltar" e "o medo estava a ser maior", descreveu António Filipe Barbosa.

No Nossa Senhora de Lourdes, a suspensão das atividades letivas foi decidida para hoje e sexta-feira, estando decisões futuras dependentes "do evoluir da situação e da decisão que vai ou não ser tomada pelas autoridades competentes", acrescentou o diretor pedagógico. Enquanto isso, a escola prepara "um plano de ensino à distância".

A opção por manter as instalações abertas deveu-se à preocupação de encontrar solução "para os pais que não têm alternativas", acrescentou o responsável.

O CLIP - Colégio Luso-Internacional do Portodecidiu encerrar "preventivamente" a partir de sexta-feira e por um período de duas semanas, informa, esta quinta-feira, numa carta dirigida aos pais, estudantes e comunidade educativa a que a Lusa teve acesso.

O CLIP esclarece que a situação vai ser reavaliada continuamente e que nenhum caso de Covid-19 foi confirmado entre estudantes ou funcionários, embora existam "famílias de quarentena por prevenção".

No Colégio Nossa Senhora da Paz, também no Porto, a decisão foi, por uma questão "estritamente preventiva", "suspender as atividades letivas e não letivas a partir de hoje e por um período que depois será especificado", informou a diretora pedagógica, Maria Sousa Soares.

Frequentam aquele espaço cerca de 550 alunos, dos 3 aos 18 anos e os encarregados de educação recebiam, desde 2 de março, boletins informativos diários, acrescentou a responsável.

O planeamento "vai ser constantemente ajustado e as medidas adequadas a casa momento", disse, destacando não ter havido qualquer caso suspeito ou indicação das autoridades de saúde para o encerramento.

Colégio das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, no Porto, suspende aulas a título preventivo. "O Colégio mantém a observância das orientações e recomendações da DGS. No entanto, após avaliação exaustiva e ponderada da vivência escolar atual, a direção considera a total impossibilidade de manter o clima imprescindível para a aprendizagem", justifica a direção, numa nota a que o JN teve acesso.

"A deterioração do clima escolar deve-se à incerteza que vivemos face à evolução da pandemia. Assim, a suspensão das atividades letivas e não letivas facilita a todos o cumprimento do dever de isolamento social", acrescenta o Colégio das Escravas, referindo que todos os alunos "estão a ser instruídos sobre o plano de acompanhamento", sendo enviada para os encarregados de educação a informação necessária até ao final da tarde de sexta-feira.

O Colégio de Santa Maria decidiu suspender as atividades hoje e sexta-feira, dia em que deve ser tomada a decisão sobre o que vai acontecer a partir de segunda-feira, com "toda a serenidade e prudência", explicou Isabel Rebelo, diretora pedagógica.

"Aguardamos mais informações da Direção-Geral da Saúde e do ministério da Educação", explicou. Sem qualquer caso suspeito, o colégio optou pela prevenção e, de um total de 205 alunos, recebeu hoje 11 crianças. Neste estabelecimento, o plano de contingência para a Covid-19 está em vigor "desde meados de janeiro".

Na Academia de Música de Costa Crabral (AMCC), no Porto, o plano de contingência foi atualizado na quarta-feira, tendo sido suspensas as atividades de Educação Física nas instalações do Estrela Vigorosa e Solinca Dragão, até ao final deste mês, passando os alunos a ter as aulas em momentos informais com os docentes nas instalações da AMCC.

"De momento, a AMCC não regista qualquer caso confirmado ou suspeito de COVID-19", informou a direção daquela escola do ensino artístico de música. Foi determinada "a suspensão das reuniões presenciais com os Encarregados de Educação e os Diretores de Turma", passando os contactos necessários a serem feitos por telefone ou correio eletrónico, e anunciada a "restrição à entrada de pessoas nas instalações da AMCC, salvo aos serviços administrativos".

Casos confirmados de Covid-19 em Portugal aumentaram para 79

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública recomendou na quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.