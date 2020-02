Várias estátuas vandalizadas no Porto com "lágrimas" azuis

Ana Sofia Rocha Hoje às 17:46 Facebook

Várias estátuas do Porto foram vandalizadas com tinta azul. Desde as esculturas do jardim da Cordoaria, à praça Carlos Alberto ou à Foz, várias foram as personagem que esta terça-feira apareceram a "chorar".

Para já ainda não se conhece a autoria das "lágrimas", apenas se sabe que há um ano, por esta altura, aconteceu exatamente o mesmo às estátuas do Jardim do Calém e do Homem do Leme, ou do Anjo, na Cantareira. Também o monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, na Rotunda da Boavista, foi danificado.

Ao JN, a Câmara Municipal do Porto afirmou que "as situações já foram detetadas e que estão já agendadas intervenções de limpeza".

As imagens das estátuas vandalizadas foram partilhadas no Facebook.