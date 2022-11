Vários túneis do Porto fecham para manutenção nos próximos dias

Alfredo Teixeira Hoje às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários túneis da cidade do Porto vão fechar para receber manutenção técnica nos próximos dias. São eles os túneis das Goelas de Pau (Entre a Avenida Fernão de Magalhães e a Praça das Flores), de Faria Guimarães (na zona da Baixa) e das Antas (de ligação da Avenida Fernão de Magalhães à VCI)

As empreitadas, informa a Câmara do Porto, decorrem no âmbito de uma série de intervenções a realizar em 15 obras de arte (termo designado para pontes e viadutos) na cidade e implica um investimento municipal superior a 1,2 milhões de euros.

Diz a autarquia que o objetivo é "garantir as necessárias condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos". No decorrer das intervenções serão estabelecidos os seguintes condicionamentos: proibir o trânsito no Túnel Goelas de Pau, das 20 horas do dia 23 às 6 horas da manhã do dia 24 de novembro; proibir o trânsito no Túnel de Faria Guimarães, das 22 horas do dia 24 às 6 horas da manhã do dia 25 de novembro e proibir o trânsito no Túnel das Antas, de 28 a 30 de novembro, entre as 22 horas da noite e as 6 horas da manhã.