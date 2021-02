JN/Agências Hoje às 20:49 Facebook

Um acidente envolvendo um veículo pesado e um ligeiro no sentido Arrábida/Freixo na Via de Cintura Interna interrompeu esta quarta-feira o trânsito na faixa da direita, junto ao Estádio do Dragão, disse à Lusa fonte da PSP.

O acidente ocorreu pelas 18.45, após o pesado se ter despistado e embatido no veículo ligeiro, provocando um ferido leve, acrescentou fonte dos Sapadores do Porto.

Pelas 20.10 decorriam os trabalhos de limpeza da via, revelou a Polícia.