VCI continua a ser a via que mais ruído produz no Porto

Moradores que vivem junto dos troços problemáticos da circular interna são os que mais estão expostos ao barulho. Mapa do Ruído foi apresentado pela autarquia.

A Via de Cintura Interna (VCI) continua a ser a estrada que maior impacto causa na cidade do Porto e nos seus moradores em termos de ruído noturno. As zonas mais problemáticas, onde a sobre-exposição ao ruído ultrapassa os 20 decibéis, são as ligações desta via com a EN14, com a A3 e a A43. Esta é a principal preocupação do Mapa Estratégico do Ruído ontem apresentado pela autarquia portuense.

Esta situação não é nova e já há vários anos que o anel rodoviário interno da cidade é uma preocupação para a Câmara do Porto pelo volume de tráfego, sobretudo pesado, que atravessa diariamente a cidade, ao ponto de Rui Moreira já se ter reunido com o Governo com vista à retirada de portagens na A41, no sentido de desviar para ela parte dos veículos que circulam na VCI. Aos vereadores, o autarca afirmou que continua a aguardar pela decisão governamental de colocar fim às portagens naquela circular externa.