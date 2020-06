Camião tombado cortou VCI nos dois sentidos

JN Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Acidente envolve um camião e três veículos ligeiros na saída para a Avenida da Boavista.

A Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, esteve cortada e um pesado de mercadorias esteve tombado na via.

O acidente envolveu o camião e três ligeiros, no sentido Freixo/Arrábida, um pouco antes da saída para a Avenida da Boavista.

De acordo com fonte dos Sapadores do Porto, existem três feridos ligeiros. O acidente ocorreu pelas 15.55 horas. A VCI já está reaberta, mas no sentido Freixo-Arrábida apenas se circula numa via.