Governo não aceitou proposta para descongestionar via. Carro continua a ser meio privilegiado nas viagens.

Dos três milhões e meio de viagens que se fazem todos os dias na Área Metropolitana do Porto (AMP), mais de dois milhões são feitas de carro. Os acessos à cidade do Porto, especialmente em hora de ponta, ficam bloqueados, com grande impacto na VCI, A44, A4, A3, A28 e nas pontes que ligam Porto e Gaia.