VCI ganha painéis com mensagens variáveis em junho

Objetivo é dizer aos condutores qual o trajeto mais rápido. Alteração às portagens está a ser de novo alvo de estudo.

É na VCI onde culmina o cenário caótico do trânsito no Porto. Dos quase 68 mil carros que, em média, circularam na via em dezembro de 2020, no ano passado o número subiu para os 84 mil. Por isso, e para tentar escoar o pesado trânsito que se alastra pela cidade e entope os acessos, a Câmara do Porto prevê instalar, em junho, 14 painéis eletrónicos de mensagens variáveis.

O objetivo é dizer aos condutores qual o percurso mais rápido em caso de acidente ou trânsito intenso, promover a fluidez do escoamento do tráfego e evitar engarrafamentos que, muitas vezes, prejudicam também outros concelhos.