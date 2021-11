Velho shopping Brasília revitalizado no próximo ano

Alfredo Teixeira Hoje às 10:09 Facebook

Toda a área comum do centro comercial, inaugurado há 45 anos, no Porto, será renovada, para o tornar mais atraente a novos públicos. Meio milhão de euros investidos.

Faziam-se filas para entrar e os corredores estavam "constantemente apinhados de gente". Foi a primeira "catedral de consumo" criada logo após a revolução de Abril de 1974 e os portugueses estavam dispostos a comprar. Mas, 45 anos depois, o centro comercial Brasília, no Porto, precisa de obras. Há muito decadente e datado, vai agora ser reabilitado num projeto que promete dar nova vida ao shopping através de um investimento de meio milhão de euros. As obras devem avançar no final do primeiro trimestre do próximo ano.

A grande alteração será nos espaços comuns. Vai-se aumentar a altura dos tetos, mudar todo o piso, potenciar a luz natural, criar-se espaços de descanso e colocar vegetação. Todo o centro comercial será remodelado e modernizado. "Sem se alterar a estrutura, porque o Brasília passou de datado para quase uma espécie de arqueologia arquitetónica", explica Luís Pinho, administrador do espaço. O objetivo é que depois os lojistas aproveitem também para remodelar os seus estabelecimentos.