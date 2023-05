Venda de álcool na movida do Porto continua para lá da hora permitida

João Nogueira Hoje às 08:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Há espaços a infringir horários. Empresários apontam dificuldades e quem tenta cumprir as regras sente-se lesado pelos infratores.

Não faltam avisos a indicar a proibição de venda de álcool para a via pública a partir das 21 horas nos vários estabelecimentos da movida do Porto. Mas também não falta quem continue a transgredir. Seja porque prefere ignorar as novas regras, seja porque não consegue evitar que os clientes saiam para a rua de copo na mão. Passados os dois meses de adaptação ao regulamento, continua a haver espaços abertos fora de horas e muito barulho nas ruas (e em alguns bares) que penaliza os moradores.

A Câmara já anunciou que vai fechar os estabelecimentos que não cumpram as regras de forma reiterada e o presidente acredita que bastará encerrar o primeiro para que a situação comece a mudar. Porém, entre empresários que desconhecem as medidas e a comunidade que denuncia a complexidade do documento, a maioria das pessoas ouvidas pelo JN não acredita que o regulamento resolva o problema.