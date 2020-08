Venda de farturas aposta no takeaway e entregas ao domicílio

Alfredo Teixeira Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Quebra nas receitas é compensada por novos serviços e renovada apresentação.

Com as festas e romarias canceladas devido à pandemia do novo coronavírus, o negócio da venda de farturas e churros teve de encontrar novas formas de chegar ao consumidor. O takeaway e as entregas ao domicílio foram a solução para a maioria destas empresas familiares. Criaram-se novos produtos, mais vistosos e coloridos e fazem-se promoções.

As encomendas são feitas pelo telefone e o menu escolhido segue para casa do cliente não nos tradicionais saquinhos de papel, mas em caixas normalmente usadas para o transporte de pizas.