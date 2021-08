Vendem droga falsa e causam alarme na Rua das Flores

Adriana Castro Hoje às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O episódio repete-se todos os dias. Um grupo de indivíduos, que se concentra na Rua das Flores, essencialmente entre a Rua dos Caldeireiros e a Rua de Afonso Martins Alho, no Porto, passa as tardes a abordar quem por ali passeia, tentando vender "marijuana, haxixe e cocaína".

Apesar de, afinal, o produto não passar de "loureiro ou outro material não ilícito", conforme diz a Câmara do Porto, a presença dos indivíduos tem aumentado nos últimos tempos, com o regresso do turismo à cidade, criando um clima de insegurança na artéria. Os comerciantes dizem que são mais de dez homens. A Câmara está a par do problema e a PSP diz estar atenta.

Há ainda outros indivíduos que adotam a mesma estratégia noutros pontos da cidade, como é o caso da Praça da Liberdade, junto à estátua do ardina e na zona da Estação de S. Bento.