Ventura: "Ganhar o Porto será o primeiro passo para conseguirmos chegar ao Governo nacional"

André Ventura participou, este sábado, numa arruada na Rua de Santa Catarina e mostrou-se confiante num bom resultado a nivel nacional e em ganhar um vereador na Invicta.

O líder do Chega está convencido que conseguirá um bom resultado nas eleições autárquicas do próximo domingo e acredita que o candidato escolhido no Porto conseguirá ser eleito vereador. "Ganhar o Porto será o primeiro passo para chegarmos ao Governo nacional", afirmou na arruada realizada este sábado à tarde na Rua de Santa Catarina e que contou com cerca de 200 militantes do partido de vários concelhos da região.



Também no Porto, a campanha é centralizada por Ventura, apesar de António José Fonseca ser figura conhecida por ser presidente da União de Freguesias do Centro Histórico e da Associação de Bares da Zona Histórica, tendo sido eleito há quatro anos pelo movimento de Rui Moreira. "Estamos muito confiantes no Porto e no crescimento do Chega a nível nacional", afirmou, desvalorizando o facto de Fonseca ser independente e de não pertencer ao Partido. "O Porto tem grande tradição pela sua independência e autonomia", desvalorizou quando questionado sobre a filiação do candidato.

Militantes do distrito

A arruada na conhecida artéria comercial da cidade limitou-se a uns escassos 200 metros, mas fez-se sentir pelo barulho dos megafones e pelo rufar dos bombos. A acompanhar André Ventura estavam cerca de 200 militantes vindos das mais diversas concelhias do distrito, de Esposende a Gondomar, de Felgueiras a Santa Maria da Feira. E gritavam: "André vai em frente tens aqui a tua gente".



Acrescentou ainda que, ao contrário do que acontece com o PSD e o CDS, a liderança do partido "não está em causa", mas que depois das eleições haverá um conselho nacional "para avaliar o que é que correu bem e o que é que correu mal".