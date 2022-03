Vereadora da CDU diz que decisão de fechar Rivoli "não é aceitável"

Com o Rivoli, no Porto, "fechado" ao concerto anual pela paz do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), que conta com o apoio da CDU, a vereadora daquele partido na Câmara do Porto diz que a posição da Autarquia "não é aceitável" e está certa de que a iniciativa voltará ao teatro porque "os presidentes mudam".

De acordo com Ilda Figueiredo, o pedido de apoio à Câmara do Porto para utilizar aquele teatro, cuja gestão é municipal, foi feito há cerca de um ano como, aliás, "se faz há diversos anos". A vereadora da CDU garante que o apoio ao concerto marcado para esta tarde de domingo, pelas 16 horas, tinha sido concedido pela Autarquia.

Na praça, foi improvisada uma sala de espetáculos, com a montagem de um palco para receber músicos, poetas e várias intervenções, e também dispostas cadeiras para os espetadores.

"O presidente da Câmara decidiu, à última da hora, que [o concerto] não se devia fazer no Rivoli. Optámos, então, por fazer na mesma hora, esta iniciativa aqui", na Praça D. João I, em frente ao teatro. A mudança de posição da Autarquia, que foi motivada pela posição do partido face ao conflito militar na Ucrânia, terá sido conhecida pela vereadora há cerca de duas semanas.

Numa carta enviada à vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, a que o JN teve acesso, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, explica que "o Município não pode aprovar esta iniciativa que, ainda por cima, é promovida sob a égide de um partido político que tem vindo a branquear o hediondo ataque da Rússia".

"Os presidentes mudam"

Por sua vez, a vereadora diz não compreender a mudança de posição da Autarquia e considera que a mesma "não é aceitável": "o CPPC é uma organização unitária" e "não deve ser confundida com outras organizações". Por isso, Ilda Figueiredo quis deixar bem claro, quando questionada sobre a posição do PCP sobre a guerra na Ucrânia, que a sua presença na iniciativa desta tarde "é em nome do CPPC".

"Tenho o direito de pertencer às organizações que entender. Estamos ainda num país livre e não num país de pensamento único que o senhor presidente da Câmara do Porto quer impor. E por isso, dizemos, vamos voltar ao Rivoli um dia destes, porque os presidentes mudam. A luta pela paz, pela democracia e pela liberdade, vai continuar", concluiu Ilda Figueiredo.

Eventos por todo o país

Ilda Figueiredo realçou ainda o facto de o CPPC estar a organizar eventos semelhantes por todo o país: "Na próxima terça-feira, em Gaia, vamos ter um leilão dos artistas pela paz, para apoio ao povo ucraniano. Há mais de 100 artistas já a participar nesse leilão, de terça-feira à noite, com a Cooperativa Artistas de Gaia, no 'Espaço da Paz', em Gaia, que a Câmara de Gaia nos cedeu. Por isso, não conseguimos compreender esta posição do presidente da Câmara do Porto".