Vereadora julgada devido a publicação no Facebook

A vereadora da Câmara do Porto Odete Patrício, eleita nas listas do PS, vai ser julgada pelo crime de ofensa a pessoa coletiva, no caso o próprio Município portuense.

O juiz de instrução criminal Paulo Silva entendeu, contrariamente ao que tinha feito o Ministério Público (MP), que algumas publicações feitas pela autarca nas redes sociais atingiram a "honra, consideração, credibilidade e prestígio" da Autarquia liderada por Rui Moreira.

O caso remonta a agosto do ano passado, quando Odete Patrício fez uma publicação na sua página de Facebook a criticar processos de licenciamento na Câmara do Porto e a demonstra desacordo com a autorização de construções junto à Ponte da Arrábida. Numa resposta a um comentário de um leitor, a vereadora escreve: "Não me parece que tenha sido incompetência. De forma alguma" e "Money makes the world go round" (o dinheiro faz o Mundo girar).

Numa primeira fase, o MP arquivou o inquérito, alegando que aquelas afirmações não eram "uma ofensa da honra e consideração que permita a sua censura penal", mas após recurso apresentado pela Câmara, o juiz considerou que as expressões utilizadas tiveram a "intenção de diminuir a credibilidade e imagem do assistente".