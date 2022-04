Via Norte terá reforço de sinalização, mas de luz não

Bifurcação entre a EN13 e a EN14 com 470 acidentes nos últimos quatro anos. Câmara da Maia diz que separador central da estrada será reforçado.

Está previsto um reforço de sinalização na Via Norte, em particular na zona da bifurcação entre a EN13 e a EN14, cuja reformulação terminou em setembro do ano passado. A iluminação, também em falta, afeta a visibilidade dos condutores que, ao chegar à Maia, mudam bruscamente de direção por não conseguirem perceber com antecedência em que faixa colocar-se para chegar ao seu destino. Mas não são conhecidos planos para instalar luz na via, pelo que o local permanecerá às escuras.

Nos últimos quatro anos, a PSP registou ali 470 sinistros, dos quais 18 relacionados com cedências de passagem (choque lateral de um carro com outro em movimento).