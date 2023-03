Viaduto de Gonçalo Cristóvão cortado após choque entre dois veículos

JN Hoje às 17:22 Facebook

O viaduto de Gonçalo Cristóvão, no Porto, esteve cortado ao trânsito durante cerca de uma hora, nesta quarta-feira à tarde, após o choque frontal entre dois carros.

No momento em que se deu o acidente, um carro dos Bombeiros Voluntários do Porto passava pela Rua de Gonçalo Cristóvão, no Porto. Perante a situação, a corporação prontificou-se a prestar socorro ao condutor do veículo que se despistou no viaduto daquela artéria.

A vítima, que terá sofrido ferimentos ligeiros, foi retirada do carro pela corporação e transportada ao hospital. A Polícia Municipal esteve a sinalizar o trânsito, já que o acidente cortou os dois sentidos do viaduto, provocando constrangimentos de trânsito na Baixa da cidade.

A colisão ocorreu por volta das 17 horas. A circulação foi reposta cerca de uma hora depois.