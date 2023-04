Viagem pelas obras de Van Gogh na Alfândega do Porto

Sandra Frutuoso Hoje às 13:07 Facebook

A Alfândega do Porto recebe a partir de 4 de maio o espetáculo multimédia imersivo "Living Van Gogh", uma viagem que permite "mergulhar" nas principais obras do pintor neerlandês.

Com criação artística de Nuno Maya, do ateliê OCUBO, e realização de Massimiliano Siccardi, a experiência estará patente na Immersivus Gallery, na Alfândega do Porto.

Segundo a organização, o público vai entrando na pele de Van Gogh, na sua mente e nas suas emoções através de algumas criações interativas. "Os visitantes são tocados e completamente envolvidos pelas cores fortes, pontilhados e pinceladas escultóricas de mais de 150 pinturas do artista holandês. As imponentes abóbadas das Furnas da Alfândega do Porto transformam-se em telas tridimensionais a360º onde serão projetados 90 milhões de pixéis de imagem e 60600 fotogramas de vídeo, num percurso de Arte e som em movimento por um dos maiores legados artísticos da Humanidade", assinala a organização.

O espetáculo já passou pelos Estados Unidos, onde, segundo os promotores, teve mais de cinco milhões de visitantes, esgotando em cidades como Los Angeles, Chicago e Nova Iorque.

A entrada custa entre 10 e 145 euros, sendo gratuita para crianças com menos de três anos. Entre 4 e 7 de maio, os bilhetes têm o custo único de 10 euros.