Viagens de trotineta no Porto atingem recorde

Só uma operadora registou mais de 30 mil viagens na primeira semana deste mês, um dos melhores registos a nível europeu. Preço das viagens merece críticas, mas deve manter-se.

As trotinetas do Porto fizeram mais de trinta mil viagens na primeira semana de agosto. Tantas quanto as realizadas durante todo o mês de julho. O número foi avançado pela Bird, uma das três operadoras com licença na cidade. A empresa acrescentou que o Porto, neste período, foi mesmo uma das melhores cidades europeias no que concerne à utilização daqueles veículos. Que, em julho, já tinham registado uma subida de 70%. O sistema de partilha arrancou há três meses, ainda limitado pela pandemia, e começa agora a reunir muitos adeptos. A maioria é atraída pela "diversão".

Aliás, Alex Machado, de 28 anos, e o primo, Jorge da Silva, de 22, testaram os veículos por puro recreio. Emigrados no Canadá e em França, os dois já não se viam há largos meses e decidiram recuperar o tempo perdido com um passeio de trotineta pela Invicta. Cada um teve de desembolsar oito euros.