Viagens gratuitas geram insegurança na STCP e no metro

Trajetos mais "críticos" levam muitos toxicodependentes e grupos com comportamentos violentos. Operadoras reforçam vigilância.

Com os transportes gratuitos devido à pandemia da Covid-19, autocarros da STCP e veículos do metro têm sido usados cada vez mais por toxicodependentes e grupos com comportamentos agressivos, causando insegurança e inquietando os restantes passageiros e os próprios motoristas. As operadoras já avançaram com medidas para tentar minimizar o problema.

"Está-se perante uma nova realidade que se enquadra no contexto que vivemos. Não se trata de linhas que, anteriormente, fossem conotadas de problemáticas, pelo que se crê que este fenómeno está associado à não exigência de validação de títulos", diz ao JN a STCP, que reforçou a segurança colocando fiscais em algumas ligações.