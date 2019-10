Viatura atingida por queda de muro do Colégio Luso-Francês no Porto

R.P. Hoje às 15:27 Facebook

A queda de parte de um muro do Colégio Luso-Francês, na Rua do Coronel Almeida Valente, provocou, esta sexta-feira, danos materiais num carro que se encontrava parado nos semáforos. O condutor saiu ileso.

A derrocada ocorreu minutos depois das 14 horas, numa zona do colégio que se encontra em obras. Por motivos que se desconhecem, uma parte do muro ruiu, atingindo de raspão um Ford Fiesta, que esperava o semáforo verde para entrar na Rua do Amial.

No local estiveram elementos dos Sapadores Bombeiros do Porto e uma ambulância do INEM.