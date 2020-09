Reis Pinto Hoje às 14:38 Facebook

Um autocarro da STCP, que descia a Avenida do Aliados, despistou-se, esta quarta-feira de manhã, derrubou um semáforo e imobilizou-se na Praça da Liberdade contra um autocarro turístico.

As causas do acidente irão agora a ser apuradas, mas o autocarro, de modelo recente, descia os Aliados, cerca das 10 horas, quando ficou descontrolado e atravessou a Praça da Liberdade, derrubando um semáforo e só parando junto ao antigo Café Imperial, após dar um ligeiro toque no autocarro turístico que ali estava parado.

Apesar da hora a que o acidente ocorreu, não há feridos a registar e os danos materiais também são pouco elevados.

A PSP esteve no local e o trânsito esteve interrompido durante algum tempo no sentido ascendente da Praça da Liberdade.