Viatura arde na VCI. Condutor assistido no local

Alfredo Teixeira Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Condutor está a ser assistido no local.

Uma viatura incendiou-se ao início desta tarde na VCI (Via de Cintura Interna), no Porto, estando o condutor do ligeiro ainda a ser assistido no local.

O alerta foi dado às 13h36 e as chamas já foram extintas pelos Bombeiros Sapadores do Porto que estão no local, no sentido Arrábida/Freixo, antes da saída para a Areosa, com uma viatura e cinco elementos.

O condutor do veículo está a ser assistido no local por uma equipa médica desconhecendo-se para já a gravidade do seu estado.