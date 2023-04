Vice da Câmara do Porto diz que restrições na Ponte Luís I são definitivas

O vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, afirma que as restrições ao trânsito no tabuleiro inferior da Ponte Luís I são definitivas, não estando definido um período experimental de três meses, conforme tinha anunciado o seu homólogo de Gaia, Patrocínio Azevedo, em reunião de Executivo. O JN contactou a Câmara de Gaia, que não quis reagir.

O tabuleiro inferior da Ponte Luís I reabriu na sexta-feira, dia 14, depois de ter estado encerrado para obras de reabilitação durante mais de um ano. Por decisão das autarquias, o tabuleiro só pode ser usado, agora, por peões, transportes públicos, incluindo táxis, velocípedes e veículos prioritários. A decisão surpreendeu os utilizadores, uma vez que não foi anunciada previamente.