Vice de Moreira assume liderança de associação independente

O atual vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, tomou posse, este sábado, como presidente da associação "Porto, o Nosso Movimento". Questionado sobre se este passo faz parte de uma eventual preparação da sua candidatura à liderança do Município, respondeu que "estamos a uma longa distância de 2025".

É, para já, "extemporâneo" falar numa possível candidatura de Filipe Araújo à liderança da Câmara do Porto, diz o atual vice-presidente do Município. O autarca tomou posse, este sábado de manhã, como presidente da associação "Porto, o Nosso Movimento". O mandato naquele que é considerado, por Filipe Araújo, um "importante braço armado político" do Porto, prolonga-se até 2027. A corrida autárquica será dois anos antes.

Assumindo que a associação tem "um papel importante como espaço de reflexão e de debate de temas relevantes para a cidade", o atual vice-presidente da Câmara do Porto quer abordar questões como "a VCI, o consumo de droga em espaço público, descarbonização e o desenvolvimento do aeroporto Francisco Sá Carneiro". Para isso, serão promovidos debates públicos com oradores especialistas nos temas.

A descentralização também é um tema que não ficará de fora.

Associação "sem amarras ideológicas"

Filipe Araújo, destaca também, em declarações ao JN, o papel da associação, "livre, independente, sem amarras ideológicas nem partidárias" como "um apoio político ao presidente da Câmara e a todos os eleitos".

"Obviamente, o movimento tem outra função muito importante, que é dar suporte político ao presidente da Câmara e a todos os eleitos durante este período, e vamos continuar a fazê-lo, apostando também naquilo que é a continuidade das políticas que temos seguido. Desde 2013, a cidade transformou-se muito. É [hoje] uma cidade muito mais dinâmica, mais atrativa, e queremos dar corpo a essa continuidade", refere.