Vinte alojamentos do Porto premiados com selo de confiança

João Nogueira Hoje às 20:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram entregues, a vinte alojamentos turísticos, as distinções "Confiança Porto/Trust Porto", no âmbito do programa municipal que reconhece empreendimentos de qualidade no setor. A vereadora da Câmara do Porto com o pelouro do Turismo e Internacionalização, Catarina Santos Cunha, procedeu à entrega dos troféus e salientou a importância do projeto para a "qualificação da cidade como destino turístico".

No total houve 77 candidaturas, mas foram vinte os gerentes dos estabelecimentos vencedores que, esta quinta-feira, receberam em mãos a distinção. A seleção dos premiados baseou-se no preenchimento de requisitos como "segurança, higiene, acessibilidade, comodidade, qualidade dos equipamentos e infraestruturas, circularidade, recursos humanos e gestão, assim como utilização de produtos locais", enumerou a vereadora.

"A experiência local é cada vez mais procurada, e por isso, este tipo de projetos é importantíssimo para a qualificação dos destinos turísticos e para a valorização do que é local", fundamentou Catarina Santos Cunha, sobre o programa "Confiança Porto/Trust Porto", que surgiu em abril de 2021 e visa aumentar a oferta de referência, entre outros objetivos.

PUB

Manuel Carneiro, gerente do Yotel Porto, um dos alojamentos vencedores, afirmou que a distinção "é o reconhecimento da aposta na cultura local da cidade, da sustentabilidade, da inovação e do cuidado económico".

"Somos o único hotel da cidade que tem robots a circular na própria unidade e onde as pessoas têm a oportunidade de fazer 'self check-in' ", acrescentou o responsável hoteleiro.

A vereadora adiantou que o Município "está a trabalhar na constituição de um website para dar destaque aos alojamentos reconhecidos e que assim lhes seja associado o selo de qualidade de confiança da cidade".

O alojamento Home of the Poet, aberto há quatro anos, também faz parte da lista daqueles que obtiveram a certificação municipal, com 80% dos requisitos preenchidos. Segundo António Costa, gerente do espaço, "o programa permite, com a atribuição do selo, impulsionar e dar mais visibilidade aos negócios".

As candidaturas ao programa foram feitas através de um formulário disponibilizado no portal do munícipe, tendo "a Câmara ajudado os candidatos na recomendação e apoio para qualificar as áreas com mais défice, após a vistoria aos locais ", revelou Catarina Santos Cunha.