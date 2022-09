Vinte mil pessoas já passaram pelo Bolhão no dia de inauguração

A Câmara do Porto fez saber que, até às 13 horas desta quinta-feira, já passaram 20 mil pessoas pelo Mercado do Bolhão, inaugurado esta manhã.

De acordo com o Município, os portuenses apareceram "em massa para a reabertura do mercado de frescos". "Depois de uma exigente obra, com a duração de quatro anos, mais de 70 comerciantes regressam ao espaço emblemático da cidade", acrescenta a Autarquia, na mesma nota.

O Mercado do Bolhão reabriu esta quinta-feira com 79 bancas de produtos frescos, artesanato e cafetaria, e contará ainda com 38 lojas exteriores ao edifício, para além dos dez restaurantes do primeiro piso, que ainda não abriram. O horário de funcionamento será das 8 horas às 20 horas de segunda a sexta. Aos sábados, fecha às 18 horas. Já os dez restaurantes, no piso superior do mercado, funcionarão de segunda a sábado até à meia-noite.

"É a nossa alma que está aqui", reforçou Rui Moreira, deixando a mensagem à cidade: "agora o que é preciso é que as pessoas venham cá fazer compras. Agora é que é o tempo da cidade apoiar o Bolhão".