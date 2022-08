Visita noturna e espetáculo de luzes atraem milhares aos Clérigos

Preparadas iniciativas que convidam turistas a subirem ao topo da torre e também a assistirem a uma sessão cintilante e colorida dentro da igreja.

Quem chega à cidade do Porto sabe que no roteiro turístico a Torre dos Clérigos é ponto de paragem obrigatório. As visitas noturnas à obra arquitetónica de Nicolau Nasoni são já uma tradição, que este ano se repete e promete tirar o fôlego a quem sobe os mais de 200 degraus para contemplar a vista panorâmica de uma cidade que se enche de vida e luz, a 75 metros de altura.

É possível conhecer o monumento entre as 19 horas e as 23 horas e tirar proveito de um Porto "fora de horas". Segundo Manuel Fernando, presidente da Irmandade dos Clérigos, "o balanço tem sido extremamente positivo". "A cidade borbulha de turistas e conseguimos atrair a atenção das pessoas", prosseguiu.