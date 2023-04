Vítimas da derrocada de prédio no Porto procuram solução na Segurança Social

Quinze pessoas, todas do Bangladesh e vítimas da derrocada de um prédio na tarde de quinta-feira, na Rua de 31 de Janeiro, no Porto, deslocaram-se esta sexta-feira para o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) do Norte, pertencente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para encontrar uma solução de alojamento. Sem nada em vista, tentam na linha de emergência da Segurança Social uma resposta.

O JN contactou a Segurança Social, que, de momento, nada tem para adiantar.

Romain Valentino, da organização Habitação Hoje, que acompanha a situação, teme que os imigrantes "fiquem na rua". Segundo Romain Valentino, se nada for feito, os imigrantes "correm o risco de ficar sem alojamento até terça-feira". Adiantou que "o CNAIM não tem orçamento, nem estrutura" para alojar estas pessoas.

Dos 15 elementos do grupo, que inclui uma criança, a maioria ficou alojada numa hospedaria portuense na última noite, mas tiveram de deixar o espaço esta sexta-feira.

A Câmara do Porto emitiu um comunicado a dar conta que a "Segurança Social está neste momento a avaliar uma solução permanente". Também é referido que "11 dos 15 moradores do prédio foram temporariamente [na noite de quinta-feira] alojados na Hospedaria do Bonfim, contactada pela Segurança Social".

É acrescentado que "as pessoas em questão foram encaminhadas pela Segurança Social ao Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, para serem identificadas e receberem posterior resposta".

Ainda segundo a Câmara do Porto, e foi testemunhado pelo JN na Rua de 31 de Janeiro, na tarde desta sexta-feira decorreram "trabalhos de mitigação e remoção de escombros" no prédio que estava em obras de reabilitação, que terão estado na origem da derrocada verificada no edifício vizinho. O aluimento do interior deste edifício deixou os inquilinos, todos imigrantes do Bangladesh, sem casa.

A Proteção Civil voltou a estar, esta sexta-feira, no local.