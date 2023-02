Vítor Veloso: uma vida a lutar pelos doentes oncológicos

Este sábado, dia em que se comemora o Dia Mundial do Cancro, Vítor Veloso é homenageado por ter dedicado a vida à luta contra o cancro e à defesa dos direitos dos doentes, e pelos 20 anos como presidente do Núcleo Regional do Norte em regime de voluntariado. O edifício-sede da instituição, na Areosa, terá o seu nome.

Foi como "consultor científico" que há cerca de 30 anos começou a ligação do médico, cirurgião e oncologista Vítor Veloso à Liga Portuguesa Contra o Cancro. Depois, já como diretor do Instituto Português de Oncologia do Porto (cargo que ocupou de 1992 a 2000), passou a "acarinhar" ainda mais a instituição, vendo-a como uma "parceira imprescindível", não só "para um apoio psicoemocional, mas para o auxílio dos mais diversos tipos em relação ao doente oncológico".

O médico confessou ao JN que se dedicou a esta causa "com uma satisfação muito grande, com uma persistência ainda maior, no sentido de fazer com os que doentes oncológicos tivessem as melhores condições possíveis e fossem cada vez melhor tratados". "Nem sempre conseguimos esta situação, mas a verdade é que temos alcançado algumas pequenas vitórias que são extremamente importantes e que ajudaram o Serviço Nacional de Saúde", salientou.