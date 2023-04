Vivem em ilha a demolir no Porto e não encontram casa nova

Dez adultos e quatro crianças receiam ficar na rua. Ocupam ilegalmente complexo em Ramalde, no Porto, que será demolido, sem solução à vista.

No meio da penumbra, é o cheiro fétido que denuncia o cenário dantesco do interior da casa de Maria da Conceição Machado. Sem luz, ergue uma lanterna e mostra o teto da cozinha, esburacado e a cair. Levanta o olhar e vê o céu por uma nesga. Foi por lá que passou a chuva no inverno. As manchas de infiltração tomaram conta das paredes, incluindo as do quarto onde dormem Aitana e Ismael, de 7 e 9 anos. Não há uma única janela.

Na casa ao lado, o quadro é o mesmo. Aliás, é assim em toda a ilha, em Ramalde, no Porto, na Rua do Dr. Pedro de Sousa, por onde se espalham ratos e cobras. Lá, vivem cerca de dez adultos e quatro crianças de 4, 7, 9 e 13 anos. A ocupação é ilegal. Há habitações e anexos construídos clandestinamente, diz Cláudio Moutinho, um dos proprietários. Por isso, terão de ser demolidos para cumprir a planta, onde estão desenhadas 11 habitações. Caso contrário, serão multados. A Câmara do Porto afirma que apesar das "fracas condições de habitabilidade, não se verificaram factos que justificassem uma intervenção do Município ao abrigo do estado de necessidade".