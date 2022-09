Volante do táxi seduz cada vez mais mulheres

Beatriz Lima Hoje às 07:54 Facebook

No Porto já há quase três dezenas de motoristas. Assumem paixão pela profissão e dizem que há menos discriminação.

Chegam aos táxis arrastadas pela família. A ideia era experimentar um ou dois fins de semana, mas nunca mais conseguiram deixar. "É um vício", afirmam em uníssono. A adrenalina, as pessoas e o gosto pelo volante é o que as motiva a continuar dia após dia. São mulheres e são cada vez mais numa profissão tradicionalmente associada aos homens. No Porto são já quase três dezenas as taxistas.

Unidas pela paixão à condução e às ruas do Porto, vão ultrapassando a discriminação e preenchendo os dias na profissão que as faz felizes. "Sei que saio de casa, mas nunca sei onde vou terminar o meu dia, a emoção que trabalhar nos táxis provoca é fascinante", revela Idalina Sousa, que já está no setor há oito anos. Também Natália Maria, que trabalhou anos a fio num centro comercial e se sentia cansada da rotina, soma elogios: "Passar do shopping para as ruas do Porto foi um abrir de horizontes. O táxi permite-nos fazer muito mais".