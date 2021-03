Volt apresenta André Eira como candidato à Câmara do Porto

JN Hoje às 11:51 Facebook

O Volt, "partido pan-Europeu, presente em 30 países", anunciou a candidatura de André Eira à presidência da Câmara do Porto nas próximas eleições autárquicas.

"O Porto é a cidade das minhas origens familiares. Aqui concluí a minha formação e me moldei na pessoa que hoje sou. Conheço bem o seu sentimento e alma mas também os problemas que afetam diariamente os seus cidadãos", afirma André Eira, em comunicado do Volt.

"O nosso projeto propõe para a cidade uma mudança no paradigma da sua gestão autárquica apostando na revitalização económica pós-pandemia, nomeadamente dos setores do comércio e do turismo, mas que também proporcione Mais Habitação, Mais Saúde, Mais Desporto, Mais Mobilidade para todos os portuenses", acrescenta.

O Volt "é um partido pan-Europeu, presente em 30 países, que conta com milhares de membros em todo o continente. É progressista e foi criado como movimento em março de 2017 como reação ao Brexit, aos populismos, aos extremismo e aos nacionalismos. É um partido pragmático, baseando as suas propostas na evidência científica e nas boas práticas. Em Portugal surgiu em dezembro de 2017".