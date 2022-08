Volta a Portugal corta dezenas de ruas no Porto e em Gaia na segunda-feira

JN Hoje às 15:55 Facebook

A realização da última etapa da Volta a Portugal, nesta segunda-feira, vai condicionar o trânsito em várias artérias do Porto e de Gaia. A partida será na Avenida de Francisco Xavier Esteves, no Porto, e a chegada na Avenida Diogo Leite, em Gaia. Os ciclistas vão percorrer 18,6 quilómetros e atravessar o rio Douro pela Ponte do Infante.

"Os condicionamentos vão fazer-se sentir logo a partir da meia-noite e durante 24 horas, com a proibição de estacionamento em ambos os sentidos da Avenida de Francisco Xavier Esteves, o local de partida", diz a Câmara do Porto, em comunicado.

O Município acrescenta que entre as 6 e as 21 horas estarão cortadas as seguintes artérias:

- Avenida da Cidade de Léon, em ambos os sentidos;

- Rua de Pego Negro, no troço compreendido entre a Avenida da Cidade de Léon e a Rua das Areias e numa extensão de aproximadamente 235 metros a norte do entroncamento com a Avenida da Cidade de Léon;

- Rotunda do Casal;

- Avenida de Francisco Xavier Esteves, em ambos os sentidos;

- Rua António Ricca Gonçalves, no troço compreendido entre a Alameda do Arquitecto Carlos Ramos e a Avenida Francisco Xavier Esteves;

- Rotunda do Ribeirinho;

- Avenida Artur de Andrade, em ambos os sentidos, no troço compreendido entre a interseção com o Itinerário Complementar IC29 e a Rotunda do Ribeirinho.

"Durante o horário reservado para a passagem dos ciclistas - entre as 12 e as 19 horas - uma série de vias estará igualmente cortada à circulação automóvel de modo a garantir condições de segurança à realização da prova", acrescenta a Câmara, que disponibiliza no seu site a lista de todos os condicionamentos.

O contrarrelógio final da prova de ciclismo vai obrigar também a alterar cerca de duas dezenas de linhas da STCP que operam no Porto e em Gaia. As mudanças podem ser consultadas no site da STCP.