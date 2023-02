Voluntários do Porto: Casa-escola em risco de ruir e fardas com mais de 15 anos

Quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto tem 147 anos e nunca teve obras de fundo. Responsáveis pedem ajuda.

Construído em 1875, o quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto, a dois passos da Câmara, nunca teve uma intervenção profunda e os problemas multiplicam-se. Segundo o comandante, Luís Silva, além da reparação da cobertura ser emergente, uma vez que "chove no interior do edifício tanto como na rua", o também diretor-geral da instituição mostra-se igualmente preocupado com "o nível de humidade do imóvel, sendo mais preocupante na camarata feminina". "Estamos perante um problema de saúde pública", frisou, apontando para uma das paredes do quartel onde nasceram cogumelos.

Já o presidente da associação humanitária mostra-se preocupado com as fissuras no imóvel, por conta da obra contígua, para um hotel. "O seguro cobrirá os estragos, mas vamos ter muita dificuldade em assumir uma intervenção maior e daí precisarmos de ajuda externa", disse Mário Lino.