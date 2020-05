JN Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um atropelamento na Rua dos Fangueiros, na freguesia de Laundos, Póvoa de Varzim, causou, ao início da tarde deste domingo, um ferido grave.

Segundo avançou ao JN fonte do CDOS, o alerta para a ocorrência foi dado às 13.17 horas e há um ferido grave.

No local, estão os bombeiros da Póvoa de Varzim, uma ambulância SIV de Vila do Conde, a VMER do Hospital Pedro Hispano e a GNR.