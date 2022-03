100 anos gravados a ouro

Ana Trocado Marques Hoje às 20:38 Facebook

É muito mais do que uma empresa, muito mais do que uma ourivesaria. É um verdadeiro laboratório, onde sentimentos e emoções ganham forma. Cada peça é muito mais do que metais e pedras preciosas. É fiel guardiã de uma história única. A Tavares, na Póvoa de Varzim, está a comemorar 100 anos com os olhos postos no futuro, mas orgulhosa de um passado que atravessa três gerações de ourives.

Os irmãos Carlos e Ana são, agora, os rostos ao leme de uma casa que é uma referência da joalharia nacional e já chega a países tão distantes como a África do Sul, os Estados Unidos ou o Canadá.

"Somos conselheiros, peritos, avalistas, ouvimos, transformamos. Nunca foram só joias", conta Carlos, enquanto guia o JN numa visita pela loja, que é ela própria uma verdadeira viagem no tempo.