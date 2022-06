500 alunos poveiros aprendem na escola a andar de bicicleta

Projeto "É Bom Pedalar Aqui" foi alargado a todas as crianças do 4.º ano das escolas públicas do concelho.

"Adorei! Foi muito fixe!", atira João, saltando da bicicleta. Pedalou recreio abaixo, parou nas passadeiras, levantou o braço esquerdo para virar, contornou a rotunda. Lição estudada, desafio cumprido.

No pátio da EB1 do Desterro, na Póvoa de Varzim, há 20 bicicletas, uma para cada um dos alunos do 4.º ano da professora Fátima Fortunato. A "aula" faz, agora, parte do currículo e a ideia é que, até ao fim do ano, todos saibam andar de bicicleta e comportar-se na estrada como verdadeiros ciclistas.