600 mil euros para recuperar arcos do Aqueduto de Santa Clara

O Aqueduto de Santa Clara está em obras na freguesia de Argivai, na Póvoa de Varzim. A empreitada, orçada em 600 mil euros, inclui a recuperação e consolidação dos arcos, a construção de passeios, a colocação de iluminação e a criação de pequenas áreas de descanso, entre a rua das Mós (junto ao acesso à A28) e o extremo norte da rua dos Arcos.

A ideia é que esta seja a primeira fase de um conjunto de obras destinadas a recuperar toda a envolvente do velhinho aqueduto com mais de 300 anos, construído para levar água de Terroso, na Póvoa de Varzim, ao Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde.

A obra, da responsabilidade da Câmara da Póvoa, é cofinanciada pelo programa operacional Norte 2020 e estende-se ao longo de pouco mais de um quilómetro. Por agora, estão a ser construídos os passeios em lajetas de granito no extremo sul, na rua das Mós, junto à "Casa da Ramada", onde está decorrer uma obra de consolidação dos arcos.

O presidente da autarquia, Aires Pereira, já tinha dito que, nalguns troços, há terrenos que foram já cedidos ao município na sequência do licenciamento de construções e que irão permitir "libertar" o aqueduto. É que, naquela zona, há arcos situados no meio de quintais, outros que são paredes de casas e garagens, muros e até apoio de portões.

A Câmara, recorde-se, tem vindo a reclamar obras naquele monumento nacional há mais de uma década. Em 2009, na véspera de Natal, dois arcos ruíram na rua dos Arcos. Reclamaram-se obras. Vieram apenas "uns remendos". Agora, a primeira fase já está a avançar. Espera-se que seja o início de uma intervenção de fundo.