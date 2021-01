Abriu galeria que liga estação de metro à Praça do Almada na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 19:02 Facebook

Está pronta a galeria que liga a estação de metro da Póvoa de Varzim à Praça do Almada. Os passageiros já não têm de enfrentar a movimentada Estrada Nacional 13.

A passagem é feita pelo interior do novo Centro de Atendimento Municipal (CAM), situado na antiga Garagem Linhares, para onde começam, agora, a mudar-se todos os serviços ao público da Câmara. Desde ontem que, quem sai do metro, deixa de chocar de frente com uma movimentada EN13, de passeios estreitos, onde quase nunca cabem os muitos que lá circulam. O edifício estará aberto do primeiro ao último metro e tem, no interior, um bar e casas de banho públicas, bem como informações várias sobre o concelho.