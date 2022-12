Água na Póvoa de Varzim vai subir 2,7% em 2023

A Câmara da Póvoa de Varzim vai aumentar a fatura da água em 2,7% já a partir de janeiro. Contas feitas, serão cerca de 10 euros a mais por ano para consumos de 10 m3.

O presidente da autarquia, Aires Pereira, explica que, há 13 anos, que o tarifário no concelho não sofria qualquer atualização e que, só este ano, a fatura paga à Lipor e à Águas do Norte subiu 200 mil euros. O PS votou contra e acusa a maioria PSD de deixar "um presente amargo" no sapatinho dos poveiros, na altura em que eles mais precisam de ajuda.

"A atualização andará entre os 51 cêntimos para os 5 m3, 81 cêntimos para os 10m3 e 1,15 euros para os 15 m3", afirmou, ontem, Aires Pereira, no final da reunião do executivo municipal.

"Um valor muito residual, mas que era importante, uma vez que o município já desde 2009 que não fazia qualquer atualização do tarifário. Este ano, somamos mais quase 200 mil euros de atualização por força das faturas da Lipor e da Águas do Norte", justificou.

A maioria PSD entende que esta subida era necessária para "fazer face à inflação" - e à consequente subida de preços da Lipor e da Águas do Norte - e "para evitar a desvalorização dos serviços". Com este aumento, a autarquia arrecadará uma receita "extra" de 300 mil euros.

Oposição critica aumento

"Numa altura em que várias câmaras se esforçam por reduzir os encargos sobre os munícipes, a Póvoa, em contraciclo, faz o contrário e sobe a fatura a todos os poveiros", critica o socialista João Trocado, lamentando que a questão não tenha sido discutida aquando da aprovação do orçamento, nem tenha sido identificada, no documento orientador dos investimentos para 2023, "a necessidade de financiamento adicional".

"Propusemos uma redução da tarifa da água e, portanto, nunca poderíamos concordar com uma decisão em sentido contrário", rematou ainda o vereador do PS.