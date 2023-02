Anel poveiro nasce com inspiração em romance do século XIX

Um casal apaixonado, um naufrágio, uma sucessão de tragédias, 20 anos volvidos e, no final, um anel que muda tudo e prova o verdadeiro amor. O romance "O Poveiro", de 1859, é provavelmente o mais antigo inspirado nas gentes da Póvoa de Varzim. Agora, é reeditado pela Junta de Freguesia, que, à porta do Dia dos Namorados, decidiu aliar ao livro uma arte com história na Póvoa e desafiar as ourivesarias locais a criarem o tal anel. O resultado são, agora, nove anéis para celebrar o amor poveiro.

"Temos uma grande tradição de ourives na Póvoa. Muitas peças famosas saíram daqui. Vinha gente de todo o país cá comprar. Decidi juntar isso ao livro e o desafio foi que eles apresentassem um anel inspirado neste romance, que pudesse ser símbolo do romance poveiro", explicou, ao JN, Ricardo Silva, o presidente da união de freguesias Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai.

O romance do século XIX, recentemente descoberto, é de Manuel Alberto da Guerra Leal, um oficial da Marinha, provavelmente, à época, destacado em serviço na Póvoa de Varzim. João e Inês são os protagonistas. Ele um pescador poveiro, ela uma humilde aldeã. Apaixonam-se, casam, João emigra para o Peru, naufraga, volta a casar, Inês, que o pensava morto, também. Reencontram-se 20 anos depois e é o anel que ela lhe deu na véspera do casamento que vai provar a sua identidade.