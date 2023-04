APA está a estudar intervenção mais robusta na praia da Estela

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) garante que está a estudar o reforço da duna na praia da Estela. A agência diz que o Estela Golfe não precisa de autorização para retirar os resíduos de sacos de areia (big bags) espalhados pelo areal e garante que a areia colocada no talude dunar, em 2021, ainda se mantém "na maior parte do troço intervencionado".

"A APA deslocou-se ao local no dia 26 de abril, com a Câmara da Póvoa e os responsáveis do Golfe. Mais uma vez, esta Agência esclareceu o Golfe que deverá retirar todos os resíduos de big bags soltos no areal, de forma a evitar a sua dispersão no mar. Esta tarefa não necessita de autorização prévia da APA", afirmou, em resposta ao JN, aquele instituto público.

Quanto ao risco de rompimento da duna, a APA diz que a areia com que carregou a praia em 2021 ainda se mantém em grande parte dos cerca de três quilómetros intervencionados (isto apesar de serem bem visíveis a olho nu os restos de big bags, colocados, em 2019, para proteger a duna e tapados em 2021), mas admite que há zonas "mais fragilizadas".

"Esta Agência não deixa de continuar a estudar uma nova intervenção de reforço nas zonas mais fragilizadas. Tal não prejudica que a APA, em colaboração com a autarquia e o Estela Golfe continuem a avaliar uma intervenção mais robusta e duradoura para prevenir a erosão dunar naquele local", frisa ainda, sem apontar um prazo para a obra, prometida desde 2021.

Recorde-se que, conforme o JN noticiou esta sexta-feira, o presidente da Câmara acusou a APA de ignorar o "problema grave" da praia da Estela e de colocar em risco - caso o mar galgue a duna - centenas de campos hortícolas. Aires Pereira lamentou ainda que o Governo e os organismos públicos estejam a tratar de forma diferente os municípios que não são da sua cor política.