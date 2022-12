Arquivada queixa de vereador do PSD contra líder da IL na Póvoa de Varzim

Houve alterações internas de procedimentos que justificam as acusações. Foi esta a conclusão do Ministério Público (MP), que decidiu arquivar a queixa do vereador do PSD, Marco Barbosa, contra o líder da Iniciativa Liberal, Ricardo Zamith. O social-democrata acusava Zamith de injúria e coação agravada.

"No despacho de arquivamento do inquérito por parte do MP é possível constatar que: "colhida prova testemunhal, nomeadamente das chefes da Divisão de Gestão Urbanística, foi possível perceber que os procedimentos adotados (...) sofreram alterações que poderão justificar os juízos que o mesmo fez"", explica, em comunicado, Ricardo Zamith, citando o despacho de arquivamento.

"É o último aviso que te faço a bem". A mensagem foi uma de várias enviadas por Zamith a Marco Barbosa nos dias 9, 11, 26 e 29 de março de 2021 através do whatsapp. Em causa, estava o processo urbanístico de um imóvel da empresa de Zamith, que corria termos na autarquia poveira.

Na altura, Marco Barbosa apresentou queixa ao MP. Já Ricardo Zamith acusava o PSD de "tentativa de pressão política", numa altura em que, com a corrida às Autárquicas em curso, era líder do núcleo local da Iniciativa Liberal e candidato à Câmara contra o PSD, o mesmo partido pelo qual foi vereador entre 2013 e 2017.

Agora, o MP reconhece que as alterações de procedimentos na Câmara da Póvoa justificam as mensagens.

"Existiu uma vistoria extemporânea e a emissão do alvará foi suspensa ilegalmente. Este ato prejudicou a minha empresa e forçou-me a reagir através de mensagens que enviei ao senhor vereador Marco Barbosa que, num ato de aproveitamento político e descontextualizadas, as tornou públicas", frisa ainda Zamith, que diz aguardar, agora, "um pedido público de desculpas" do vereador do PSD pelos prejuízos que lhe causou com "atos ilegais".