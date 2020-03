ARS Norte alerta para burla de compra de material hospitalar

Marta Neves Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) alertou, esta segunda-feira, que anda a circular um pedido de ajuda para comprar material de proteção para o Centro de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde que não passa de uma burla.

De acordo com a ARS Norte, a mensagem que anda a circular nem é da sua responsabilidade, nem do Agrupamento de Centros de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, não devendo, por isso, "nenhum cidadão aceder ao pedido da mesma".

Na mensagem, que é acompanhada por um número de IBAN, é sugerido que cada pessoa faça um donativo de cinco euros, montante esse que "pode fazer a diferença na segurança dos nossos profissionais".

A ARS Norte faz ainda saber que já foi pedida "a intervenção das autoridades policiais competentes".