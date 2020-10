Barco naufraga ao entrar na barra da Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 20:54 Facebook

"Isto foi um aviso! Correu bem, graças a Deus, mas, um dia, vai haver uma tragédia", atira, indignado, o presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar. O "Alexandra Patrícia" virou, esta terça-feira, à entrada do porto de pesca da Póvoa de Varzim. Os dois tripulantes foram salvos.

A tentar ajudar, um terceiro pescador caiu à água. José Festas não tem dúvidas: o excesso de areia à entrada da barra é o culpado. O capitão de porto, Bruno Ferreira Teles, reconhece o problema do assoreamento, mas, quanto a culpas, só o inquérito o poderá dizer.

"Eram 10.45 horas. Vinha a entrar na barra e uma volta de mar virou a embarcação", contou, ao JN, José Festas. O presidente da Pró-Maior está "farto" de alertar para os perigos na barra poveira, causados pela acumulação excessiva de areias. É que, com muita areia e pouca profundidade, a ondulação é mais forte e, para barquinhos pequenos como o "Alexandra Patrícia" - com cerca de cinco metros -, o perigo espreita "todos os dias".

Valeu, diz José Festas, a pronta intervenção do salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) que, alertado por outros pescadores, resgatou, em poucos minutos, os dois tripulantes, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos.

O capitão de porto diz que o assoreamento é, por ali, "um problema conhecido". Ainda assim, as causas do acidente, só o inquérito as poderá determinar. Uma coisa é certa, garante, "a barra estava aberta e com todas as condições".

Salvos os pescadores, continuou a contar o presidente da Pró-Maior, havia que tentar salvar o barco. O "Mãe do Céu" e o "Santa Inês" foram ajudar, mas, como um azar nunca vem só, ao passar os cabos, um dos tripulantes do "Mãe do Céu" caiu à água. O pescador acabaria por sair ileso, mas, alerta José Festas, "ficou o aviso".

Com a subida da maré, já durante a tarde, voltou a tentar-se retirar o barco. "É uma vergonha! Esta manobra era para ser feita em meia hora. Já estamos aqui há mais de duas horas, porque a areia não deixa", voltou a reclamar. A operação só haveria de ficar concluída ao início da noite.